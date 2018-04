Tripodi: contro di me notizie false per ingannare i cittadini

la delegazione del M5s al Quirinale



ROMA. «La sacrosanta autonomia valdostana non si difende con le bugie, ma con impegno e onestà». Lo afferma la deputata valdostana Elisa Tripodi (M5s) commentando le polemiche sulla sua assenza alle consultazioni al Quirinale dei giorni scorsi.

«Non ho partecipato alle consultazioni con il Presidente della Repubblica perché, semplicemente, non sono stata convocata e quindi non dovevo prendervi parte», afferma in una nota. Il senatore Lanièce era invece presente poiché «la consultazione prevedeva la partecipazione del gruppo parlamentare del Senato “Per le Autonomie” (SVP-PATT, UV), gruppo tra l’altro non presente alla Camera». Le polemiche, aggiunge, sono «mere strumentalizzazioni prive di fondamento».

«Tutto ciò è verificabile da chiunque sul sito del Quirinale. Quindi è evidente che si tratta di notizie false costruite ad arte da parte di chi vuole trarre in inganno i cittadini, offendendo le istituzioni e la nostra autonomia», conclude la deputata.

Clara Rossi