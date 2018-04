Vitalizi, on line gli elenchi dei consiglieri regionali

AOSTA. Sono stati pubblicati oggi sul sito internet del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i dati sui vitalizi percepiti dagli ex consiglieri come previsto dalla legge di riforma del sistema previdenziale recentemente approvata dall'aula.

Gli elenchi riportano i beneficiari dei vitalizi regolati dalla normativa prima della riforma del 1999 come erogazione mensile o assegno erogato nel 2017 e coloro che percepiscono la rendita mensile prevista dal sistema previdenziale contributivo in vigore dal 2003 (che consente inoltre di ritirare le somme maturate in forma di capitale). Il materiale pubblicato inoltre include l'elenco di coloro che hanno ritirato le trattenute obbligatorie versate e le informazioni sui consiglieri ed ex consiglieri che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali ma che non hanno raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora. E' infine presente la tabella dei consiglieri della 14a legislatura con dati sulle trattenute obbligatorie a carico dei consiglieri e sui contributi a carico del consiglio aggiornati al 31 marzo scorso.

redazione