Elezioni regionali, anche Piras e Voulaz in lista con Mouv

AOSTA. Dopo Stefano Ferrero e Roberto Cognetta, la lista Mouv' raccoglie altri attivisti (ed ex attivisti) del Movimento 5 stelle per le elezioni regionali di maggio: sono Tania Piras e Manuel Voulaz. Anche loro si propongono come indipendenti.

«La decisione - affermano in una dichiarazione congiunta - è stata lungamente discussa con tutti gli attivisti dei gruppi territoriali Bassa e Media Valle d'Aosta e Augusta Praetoria, di cui facciamo parte». «Ci siamo resi conto - aggiungono - che senza l'aiuto di alcuni consiglieri regionali, che si sono fatti realmente portavoce e si sono messi al servizio del cittadino, non avremmo ottenuto gli stessi risultati. Per continuare quest'azione di cambiamento sociale e culturale è necessario, perciò, essere rappresentati nelle istituzioni e per questo motivo abbiamo deciso di accettare la sfida».

«Ringraziamo il Mouv' per averci dato questa opportunità - continuano Piras e Voulaz - e per consentirci di concorrere nella loro lista, con la quale condividiamo molte idee e molte proposte e al quale ci auguriamo di apportare il lavoro aggiunto dell'attivismo e della partecipazione civica. Qualora i cittadini Valdostani ci volessero accordare la loro fiducia - concludono Piras e Voulaz -, porteremo con orgoglio, dentro le istituzioni, i principi di onestà e lotta per il bene comune, che ci hanno animato in questi anni di attività sul territorio».

C.R.