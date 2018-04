Elezioni regionali, video intervista a Patrizia Pradelli

AOSTA. «Quando una valle come la Valle d'Aosta che è sempre stata florida in tutti i sensi, anche economicamente, viene a soffrire vuol dire che l'autonomia è andata un po' persa. Salvaguardarla sarà sicuramente uno dei nostri obiettivi». Lo afferma Patrizia Pradelli, portavoce del Movimento 5 stelle, nell'illustrare il programma che il movimento sta elaborando in vista delle elezioni regionali di maggio.

Nella video intervista rilasciata ad Aostaoggi.tv Pradelli parla anche dei problemi degli agricoltori «che stanno aspettando risposte» e di «tantissimi altri progetti» su cui il M5s porrà attenzione: «rivedere la partecipate, il Casinò e non usare i soldi pubblici per andare a coprire i debiti, questo è sicuro. Daremo anche un'occhiata a tutti gli sprechi fatti finora e da lì recupereremo i soldi necessari per fare altro».



redazione