I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Approvata una bozza di accordo per il restauro del monumento di Aosta dedicato al soldato valdostano

AOSTA. La Giunta regionale oggi ha nominato i dirigenti regionali di primo e secondo livello, come determinato dalla legge regionale 23 luglio 2010.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Ambiente inoltre l'esecutivo ha autorizzato l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, di vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, con o senza DOP, provenienti dalla vendemmia 2018. Nel dare l'autorizzazione, riferita alla campagna vitivinicola 2018-2019, sono state considerate le anomale condizioni climatiche della passata primavera.

L’Esecutivo ha anche espresso una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di metanodotto di trasporto del gas nella Valle del Lys, tra i Comuni di Pont-Saint-Martin – Gressoney-La-Trinité, presentato dalla Energie Rete Gas Srl con sede a Genova.

Su proposta dell'assessore alle Finanze è stato concesso gratuitamente all’A.V.I.S. di Aosta un immobile di proprietà regionale sito in Aosta, via Croce di Città, n. 99, da adibire a sede dell’Associazione stessa fino al 31 agosto 2024.

Il Governo della Regione ha anche approvato il bilancio consolidato della Regione Valle d’Aosta per l'esercizio finanziario 2017, composto dalla relazione sulla gestione e nota integrativa, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Il documento verrà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione, con legge.

L’Esecutivo ha approvato per l'anno 2018 la corresponsione della sovvenzione annuale a favore di alcuni enti ausiliari della cooperazione.

E' stato poi aumentato di un milione di euro l’importo autorizzato per il finanziamento delle domande inerenti alle Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Per quanto riguarda l'Istruzione e Cultura è stata approvata l’organizzazione del 22° incontro internazionale sul Rally Matematico Transalpino a Pont-Saint-Martin il 26, 27 e 28 ottobre 2018, destinato agli operatori della scuola, per un importo complessivo stimato di 12 mila euro.

La giunta regionale ha inoltre approvato la realizzazione di due attività formative destinate ai docenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado della regione dal titolo, rispettivamente, Scienza h. 24 e L’insegnamento della meccanica quantistica, su proposta della sezione valdostana dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF).

Il Governo ha approvato la partecipazione della Regione alla realizzazione del progetto Diderot, promosso dalla Fondazione CRT Piemonte-Valle d’Aosta.

La Giunta regionale ha poi dato il via libera al bando di concorso recante modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2017/2018, di contributi destinati a laureati iscritti a corsi postuniversitari fuori dalla Regione, per un impegno di spesa di 42.050 euro.

E' stata approvata anche una bozza di accordo per il restauro conservativo del monumento al soldato valdostano opera dello scultore Pietro Canonica situato in piazza Chanoux, ad Aosta, e di proprietà del Comune.

Le Gouvernement de la Région a décidé que le Conseil d’Administration de la Fondation « Clément Fillietroz-Onlus » soit composé, pour une période de cinq ans, de madame Elena Boschini et monsieur Erik Sartor, désignés par la Région, de madame Irene Deval désignée par la Commune de Nus et de monsieur Francesco Pellegrino désigné par l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius.

Le Gouvernement régional a octroyé des subventions aux Associations Culturelles Valdôtaines.

E' stata anche deliebrata la fornitura di uno Spettrofotometro FTIR, per i laboratori della Struttura Analisi scientifiche e progetti cofinanziati dell’Assessorato dell’Istruzione e Cultura, Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per un importo presunto di 87 mila euro. Lo Spettrofotometro infrarosso in trasformata di Fourier (FTIR) è uno strumento volto a misurare lo spettro della radiazione elettromagnetica sui reperti storico-artistici al fine di determinarne la tipologia di materiale, l’entità di degrado e la conseguente soluzione conservativa degli stessi.

L’Esecutivo ha approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la Società di Servizi Valle d’Aosta relativo all’erogazione del servizio di assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità.

Infine, sproposta dell'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Esecutivo ha preso atto della proroga tecnica del contratto di concessione del servizio di gestione della Cittadella dei giovani all’ATI costituita da Trait d'Union Soc. Coop. Soc. – L’Eubage s.r.l. – Quintetto Osl s.r.l., disposta dal Comune di Aosta, con propria determinazione n. 549/2018, per il periodo dall’8 settembre fino al 31 marzo 2019 e ha approvato, in applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto il 6 maggio 2015 tra la Regione, il Comune di Aosta e il CPEL, il finanziamento regionale per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 per una spesa complessiva di 160 mila 417 euro. La proroga tecnica si è resa necessaria per consentire, dopo l’esame di una prima bozza delle Linee Guida per il nuovo affidamento della gestione della Cittadella dei giovani, l’espletamento della gara per l’individuazione del nuovo gestore.