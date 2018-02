Cantieri forestali, ok al tavolo di confronto permanente



Nella graduatoria confermati requisiti di anzianità di servizio, età e partecipazione a corsi AOSTA. Incontro tra Regione e sindacati, ieri, per discutere del piano di assunzione degli operai idraulico-forestali dopo i provvedimenti recentemente approvati dal governo regionale. I rappresentanti sindacali di Fai Cisl, Flai Cgil, Savt Forestali e Uil hanno esaminato la questione insieme all'assessore all'agricoltura Alessandro Nogara e l'esito è stato comunicato in una nota congiunta in cui le parti confermano «la volontà di procedere all'istituzione di un tavolo permanente di confronto» con l'obbiettivo di «avviare al meglio il progetto che possa valorizzare sia il territorio naturale valdostano, sia i lavoratori che se ne occupano». Assessorato e rappresentanze sindacali hanno concordato sull'aggiornamento della graduatoria «con gli stessi criteri già oggetto della precedente concertazione con le organizzazioni sindacali» senza «alcun pregiudizio rispetto a requisiti concernenti anzianità di servizio, corsi professionali e età anagrafica». I sindacati saranno tenuti informati sul piano degli interventi ed infine, si legge ancora nella nota, «i requisiti necessari per partecipare ai bandi in prossima uscita riguardanti il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale qualificato, qualificato super, specializzato e specializzato super sono stati presentati ed illustrati alle OO.SS». C.R.