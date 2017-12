Natale a scuola, per il 93% è una tradizione da mantenere



Nuovo sondaggio per i nostri lettori: dove trascorrerete Capodanno? AOSTA. E' terminato il sondaggio pubblicato nell'ultima settimana sulla nostra app gratuita. La domanda era: ritieni che la festività del Natale nelle scuole e le sue icone - presepe e albero - debbano essere protette e mantenute? Ecco come avete risposto

Sì 92,7%

No 4,2%

Non so 3,1% Il nuovo sondaggio riguarda Capodanno: dove trascorrerete la notte dell'ultimo dell'anno? E' possibile votare attraverso l'app gratuita del nostro quotidiano. Chi non l'ha ancora installata può farlo cliccando qui redazione