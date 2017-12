A casa o da amici: ecco come i lettori di Aostaoggi.it trascorreranno il Capodanno

Il nostro quotidiano vi augura un buon 2018

AOSTA. Oggi chiude il sondaggio attivato la scorsa settimana sull'app di Aostaoggi.it. Vi abbiamo chiesto dove trascorrerete la notte dell'ultimo dell'anno ed ecco come avete risposto:

A casa 45,5%

Da amici 16,7%

Da parenti 4,5%

In piazza 1,5%

In discoteca 1,5%

Sul posto di lavoro 3%

Solo a casa 6,1%

In crociera 6,1%

A dormire 7,6%

Altro 4,5%

Non so 3%

E' già attivo il nuovo sondaggio. Nel 2018 si voterà a marzo per le politiche e a maggio per le regionali: andrai a votare? Per partecipare è necessario avere la nostra app gratuita, scaricabile gratuitamente qui.

Aostaoggi.it vi augura un buon 2018.

redazione