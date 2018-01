Chiuso il sondaggio sulle elezioni attivato sull'app di Aostaoggi.it



Attivo un nuovo sondaggio AOSTA. E' stato chiuso il sondaggio settimanale sull'app di Aostaoggi.it che questa volta era in tema di elezioni. Vi abbiamo chiesto se voterete alle prossime consultazioni ed ecco come avete risposto: Sì alle politiche 6,3%

Sì alle regionali 4,8%

S' a entrambe 63,5%

No 7,9%

Non so 17,5%

Il nuovo sondaggio è il seguente: Quale strumento utilizzi la mattina per leggere le notizie regionali, nazionali e internazionali? Per votare è sufficiente scaricare l'app gratuita



redazione