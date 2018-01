Nuovo sondaggio sull'app di Aostaoggi.it



I risultati del precedente AOSTA. E' stato chiuso oggi il sondaggio sull'app di Aostaoggi.it. Vi abbiamo chiesto quale strumento utilizzate la mattina per tenervi aggiornati con le notizie regionali, nazionali e internazionali? Di seguito i risultati:



Quotidiano cartaceo 14,6%

Radio 8,5%

Televisione 11%

Quotidiano on line 53,7%

Facebook 6,1%

Twitter 2,4%

Nessuno 3,7% Il successivo sondaggio ha un argomento totalmente diverso: l'infedeltà. Per votare basta utilizzare l'app gratuita di Aostaoggi.it disponibile per Android e Apple (clicca qui per scaricarla). redazione