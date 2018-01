Allerta meteo su tutta la Valle d'Aosta per maltempo



Pioggia e neve anche a quote basse e rischio valanghe AOSTA. Pioggia intensa e nevicate a tratti anche forti stanno caratterizzando le ultime ore. Il Centro funzionale della Regione ha emesso un bollettino di criticità per la situazione meteo valido per tutta la Valle d'Aosta. L'allerta è gialla per quanto riguarda la nevicate fino a bassa quota (1200/1500 metri, più abbondanti nel settore sud-orientale e più intense in serata), gialla per i fenomeni idrogeologici (frane superficiali e caduta massi) e arancione per valanghe (di medie e grandi dimensioni). Il bollettino di avviso segnala che «A causa delle precipitazioni importanti» sono «possibili fenomeni di caduta massi e locali dissesti, più probabili in settori del territorio più vulnerabili. Benché i livelli dei corsi d'acqua risultino attualmente tutti al di sotto delle soglie di attenzione, non si esclude, a causa delle precipitazioni attese, l'innalzamento degli stessi con possibili erosioni localizzate». redazione