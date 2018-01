Meteo: attese schiarite dalla seconda metà della giornata



Abbastanza soleggiato e temperature in calo fino a sabato AOSTA. Dovrebbero in parte terminare nella seconda metà della giornata le nevicate che da ore stanno interessando molte zone della Valle d'Aosta. Secondo le previsioni dell'ufficio meteo regionale, le precipitazioni interesseranno quote fino a 1000 - 1200 metri fino a metà giornata, poi si avranno alcune schiarite e temperature in lieve calo con zero termico a quota 1500-1600 metri. Per mercoledì è atteso tempo abbastanza soleggiato in montagna e nubi nelle valli e temperature ancora in lieve calo. Un po' di sole e freddo continueranno fino a sabato, da domenica invece sono attese deboli nevicate. redazione