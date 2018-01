Corso per apicoltori allo Iar di Aosta



Lezioni su biodiversità, impollinazione, produzione e marketing AOSTA. Nel mese di febbraio prenderà il via un corso per produttori apistici organizzato dall'Institut Agricole Régional insieme all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle risorse naturali. Durante le venti lezioni teoriche si parlerà di biodiversità ambientale, impollinazione, produzione, qualità e marketing. Gli interessati possono iscriversi presso lo Iar entro il prossimo 26 gennaio e per avere maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio formazione professionale o consultare il sito web dell'Institut. redazione