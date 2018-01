Torna operativa la Rianimazione all'ospedale Parini



Il reparto di Aosta era stato chiuso per una bonifica sanitaria AOSTA. Il reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini è tornato pienamente funzionante. La bonifica sanitaria avviata nelle scorse ore è stata portata a termine questa mattina e quindi la struttura è tornata nel pieno dell'attività. L'intervento di pulizia straordinaria era stata disposta dopo il ricovero di pazienti con infezioni che avrebbero potuto causare problemi alla salute già precaria dei pazienti del reparto. Si è trattato - ha spiegato la Direzione sanitaria dell'ospedale aostano - di un intervento disposto in via precauzionale. redazione