Associazioni e assessore d'accordo sul lupo: serve censimento serio



Il problema della presenza del predatore in Valle d'Aosta è stato tema di confronto in un incontro con Legambiente, Valle Virtuosa, Arci e l'assessore Nogara AOSTA. Le associazioni ambientaliste valdostane e l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Nogara trovano un punto di intesa sulla questione lupo. Il circolo valdostano di Legambiente, Valle Virtuosa, Arci Valle d'Aosta spiegano infatti di aver concordato nei giorni scorsi con l'assessore «sull'urgenza e la necessità di effettuare un serio censimento degli esemplari stabilmente presenti in Valle». Nogara recentemente ha fatto presente l'intenzione di voler procedere con l'abbattimento dei predatori, una possibilità che ha subito messo in allerta le associazioni. Dopo una riunione che si è tenuta in settimana l'assessore si è impegnato a convocare un tavolo di confronto «con tutti i portatori di interesse, ambientalisti compresi» per discutere del lavoro svolto dal comitato tecnico sul lupo. Le tre associazioni «confermano la volontà di collaborare ad un confronto fattivo che abbia come obiettivo - concludono - la tutela del lupo e la salvaguardia degli interessi del mondo agricolo e zootecnico valdostano». Marco Camilli