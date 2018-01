Trekking Nature confermato per il 2018 e il 2019



L'iniziativa è rivolta ai ragazzi che vogliono scoprire la montagna AOSTA. Il Trekking Nature, l'iniziativa che avvicina i giovani alla montagna, si svolgerà anche nel 2018 e nel 2019. Il via libera all'organizzazione delle due edizioni è arrivato con l'approvazione della relativa delibera da parte della giunta regionale. L'obiettivo è educare bambini e ragazzi residenti in Valle d'Aosta a vivere la natura sensibilizzandoli sulle tematiche del rispetto dell'ambiente e facendo loro scoprire tutta la bellezza delle Alpi attraverso dei soggiorni in montagna. Il tutto accompagnati da personale specializzato. La giunta ha anche stabilito i costi di partecipazione. Per i bambini da 7 a 11 anni, con pernottamento in singola struttura, il costo a carico della famiglia è di 200 Euro; per i ragazzi da 12 a 16 anni, con pernottamento in due o tre strutture, è di 220 Euro. redazione