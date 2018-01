Un nuovo servizio di notifica via SMS per gli utenti con Fascicolo sanitario elettronico



Partirà da febbraio per i valdostani che seguono la terapia anticoagulante orale AOSTA. L'Azienda Usl ha attivato un nuovo servizio per i valdostani che eseguono periodicamente un esame di laboratorio Pt-Tao, cioè di controllo delle tarapia anticoagulante orale. A partire dal 1° febbraio coloro che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico potranno ricevere la notifica dei risultati anche via SMS. Per attivare il servizio basta accedere al Fascicolo sanitario elettronico, selezionare la voce "Anagrafica" e successivamente la voce "Notifiche". A questo punto l'utente dovrà spuntare la casella SMS, che si trova a fianco della voce "Ricezione altre notifiche da AUSL e FSE" e inserire il numero di cellulare sul quale desidera ricevere la notifica. È necessario anche compilare e consegnare, presso gli sportelli incaricati (segreteria del Laboratorio Analisi o sportelli presenti nei poliambulatori e consultori sul territorio) il modulo cartaceo di consenso. Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento. redazione