Torna in pubblicazione l'Informatore Agricolo



La rivista dell'assessorato regionale dell'agricoltura sarà realizzata in formato cartaceo e web AOSTA. L'Informatore Agricolo, il bollettino di informazione realizzato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle risorse naturali, torna in pubblicazione dopo quattro anni. Lo ha deciso il governo valdostano con l'approvazione nei giorni scorsi della delibera che copre le spese di realizzazione della rivista per il prossimo triennio (circa 39.000 euro). Fino al 2014 la pubblicazione era inviata alle aziende agricole, agli operatori e agli interessati per fornire informazioni sul lavoro svolto dall'Amministrazione regionale. L'Informatore consentiva anche di far conoscere le opportunità per il settore, i finanziamenti disponibili, le politiche comunitarie, gli eventi svolti. All'interno delle pagine erano anche presenti approfondimenti sulla difesa fitosanitaria e la zootecnia. Da quest'anno la rivista sarà realizzata in formato web e cartaceo e uscirà almeno due volte all'anno ed ogni numero sarà disponibile in circa 6.500 copie. La redazione è affidata al capo ufficio stampa della presidenza della Regione e al personale dell'assessorato dell'agricoltura. E.G.