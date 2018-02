Sanità, presidio dei sindacati ad Aosta per il rinnovo del Ccnl



Chiesto un incontro al presidente della Regione per sollecitare i comitati di settore AOSTA. I sindacati organizzano per il 5 febbraio ad Aosta, in piazza Deffeyes, un presidio unitario per il rinnovo del Ccnl della sanità. «Dopo quasi 9 anni di blocco contrattuale aver ripreso le trattative ed il confronto negoziale e registrare primi importanti risultati per lo Stato si sollecita una fase conclusiva del confronto per la sanità per il quale registriamo uno stallo ingiustificabile», affermano in una nota Fp-Cgil, Cisl-Fp, Savt Santié, Uil Fpl. I sindacati chiedono un incontro al presidente della Regione «per concordare insieme le modalità con le quali sollecitare i comitati di settore». L'invito rivolto al governo è a «lavorare nell'interesse e nella comune volontà di dare risposte ai lavoratori e migliorare i servizi ai cittadini». «In data odierna, le segreterie nazionali hanno inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri», conclude la nota, «una richiesta di incontro urgente con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni al fine di valutare la situazione che si sta determinando relativamente ai tempi con i quali si svolge il confronto sulla parte normativa e alla mancata emanazione dell'atto di indirizzo integrativo sulle risorse necessarie al rinnovo del contratto in questione». Clara Rossi