Un corso di primo soccorso per gli studenti dell'Itpr di Aosta



Iniziativa dell'associazione Alma per insegnare come affrontare le emergenze sanitarie AOSTA. Nell'ambito del progetto "Educare alla salute" realizzato dall'associazione ALMA, lo scorso venerdì mattina gli studenti insieme agli insegnanti dell'ITPR Corrado Gex di Aosta hanno partecipato al corso teorico-pratico di primo soccorso. Nell'occasione il dott. Franco Brinato coadiuvato dalla prof. Rosa Maria Soresi, rispettivamente presidente e cofondatrice dell'associazione, hanno spiegato quando e come allertare il sistema d'emergenza, come riconoscere un'emergenza sanitaria, in che modo valutare le funzioni vitali del paziente (stato di coscienza e respirazione) e quali interventi di primo soccorso attuare in caso di arresto cardiaco. Attraverso l'utilizzo del manichino i partecipanti hanno appresso con successo le tecniche di rianimazione cardio-polmonari necessari in qualsiasi situazione d'emergenza. redazione