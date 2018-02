Sanità, nuovi concorsi pubblici per cinque primariati all'Usl della Valle d'Aosta



Assegnati i primi tre incarichi post riorganizzazione aziendale. A breve anche una procedura interna per 80 incarichi AOSTA. Tre nuovi direttori sono stati scelti dall'Azienda Usl della Valle d'Aosta per dirigere altrettante strutture complesse dell'area ospedaliera. Si tratta di Massimiliano Natrella, 53 anni, per Radiologia diagnostica e interventistica; Guido Giardini, 50 anni, per Neurologia e stroke unit e di Luca Montagnani, 48 anni, per Anestesia e rianimazione. Gli incarichi sono stati affidati a seguito della revisione dell'Atto aziendale. «Il conferimento di questi tre incarichi è solo uno dei tasselli organizzativi del processo di ristrutturazione aziendale in atto», dice il direttore generale Igor Rubbo. «Nel giro di sei settimane - spiega -, siamo riusciti a concludere una delle più radicali revisioni organizzative di sempre e potremmo proseguire, entro la primavera, nell'esecuzione dei concorsi pubblici per altri tre "primariati"», quelli di Chirurgia generale, Medicina e chirurgia d'urgenza e di accettazione e di emergenza territoriale e Pediatria e neonatologia. In autunno poi «saranno banditi quelli per l'Anatomia patologica e per l'Otorinolaringoiatria che include anche la struttura semplice di Odontoiatria». Non è tutto. Tra qualche giorno, annuncia ancora Rubbo, «partirà la procedura interna ad evidenza pubblica per l'individuazione dei titolari delle posizioni organizzative e dei coordinamenti per il personale del comparto, con quasi 80 incarichi da assegnare». Secondo il direttore generale dell'Ausl «la partecipazione a questi concorsi, come ad altri, dimostra - numeri alla mano - che la nostra Azienda ha le capacità attrattive necessarie per contrastare il diffuso fenomeno della carenza di figure specialistiche in alcuni ambiti dell'assistenza sanitaria». Elena Giovinazzo