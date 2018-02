Nebiolo sarà il nuovo direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta



L'attuale direttore sanitario è stato scelto dopo la sentenza del Tar che ha annullato la nomina di Rubbo AOSTA. A seguito della sentenza del Tar che ha annullato la nomina di Igor Rubbo, il nuovo direttore generale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta sarà Pier Eugenio Nebiolo che già ricopre il ruolo di direttore sanitario. «La continuità amministrativa dell'attività dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta - precisa in una nota la Regione - è garantita dalle norme in vigore, che prevedono il subentro del direttore più anziano tra il direttore sanitario e il direttore amministrativo dell'Azienda». Nella stessa nota si legge che «la Giunta regionale provvederà, con una deliberazione, alla presa d'atto della sentenza del Tar». Rubbo, che ha spiegato di non voler fare ricorso contro la decisione dei giudici amministrativi, rientrerà nell'organico dell'amministrazione regionale in qualità di dirigente. A lui la presidenza della Regione invia i ringraziamenti «per la disponibilità dimostrata, in allora, a ricoprire il ruolo, per il quale ha dimostrato impegno, professionalità e competenza». Marco Camilli