Direzione dell'Ausl Valle d'Aosta sarà affidata a commissario



Dopo la sentenza del Tar sull'illegittimità della nomina di Rubbo AOSTA. La Regione nominerà un commissario per l'incarico di direttore generale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta. Il provvedimento è stato approvato ieri dalla giunta regionale in occasione della presa d'atto della sentenza del Tar che qualche giorno fa ha dichiarato illegittima la nomina di Igor Rubbo. L'esecutivo in particolare ha preso atto della decadenza dell'incarico dato a Rubbo e affidato agli uffici il compito di avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore che, appunto, sarà un commissario. Il futuro direttore verrà scelto tra gli iscritti all'elenco nazionale degli idonei all'incarico «previo avviso e valutazione da parte di un'apposita commissione regionale». Nel frattempo la guida dell'azienda sanitaria è affidata, essendo il più anziano d'età, al direttore sanitario Pier Eugenio Nebiolo. E.G.