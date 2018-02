L'8 marzo visite ginecologiche gratuite all'ospedale Beauregard



Giornata Open Day di ginecologia dedicata ai fibromi uterini AOSTA. In occasione della festa della donna, l'8 marzo, si svolgerà anche in Valle d'Aosta l'H-Open Day dedicato alla ginecologia. L'iniziativa, promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, è dedicata alla prevenzione di una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse: i fibromi uterini. Per l'occasione il reparto di Ostetricia e Ginecologia sarà a disposizione delle donne dalle ore 8 alle 13 dell'8 marzo per effettuare consultazioni e visite gratuite. L'ambulatorio si trova al piano -1 del presidio di Beauregard e l'accesso è diretto, senza bisogno di prenotazione. Verrà inoltre distribuita una pubblicazione realizzata da Onda e dedicata proprio ai fibromi uterini. redazione