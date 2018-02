Gli studenti dell'Itpr di Aosta a scuola di "emergenza in montagna"



Con l'associazione Alma nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro AOSTA. Gli studenti della classe 3a indirizzo turistico dell'ITPR Corrado Gex di Aosta hanno partecipato ieri al corso "Emergenza in montagna" organizzato dall'associazione Alma e inserito nel programma scolastico alternanza scuola-lavoro. Nell'occasione il presidente dell'associazione Franco Brinato e il responsabile dell'ambulatorio di medicina di montagna dell'Ausl Guido Giardini, coordinati dalla prof. Rosa Maria Soresi, hanno parlato dell'ambiente montano, delle forme di adattamento dell'organismo all'alta quota e al freddo e delle malattie legata alla montagna (ipotermia, mal di montagna, traumi), come prevenirle e riconoscerle. Una parte della lezione è stata dedicata inoltre alla spiegazione degli interventi di primo soccorso e degli esami e visite da eseguire prima di recarsi in alta quota soprattutto per le categoria a rischio (alpinisti, guide alpine e sportivi). redazione