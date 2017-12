Courmayeur, inaugurato un nuovo campo di addestramento Artva



Accessibile con la Skyway Monte Bianco a quota 2.200 metri COURMAYEUR. Sorge a quota 2.200 metri di quota il nuovo campo di addestramento Artva realizzato dalla Skyway Monte Bianco al Pavillon du Mont Fréty, con la colllaborazione di Fondazione Montagna Sicura. La struttura, ad accesso gratuito tramite le nuove funivie, consente di approcciarsi in modo sicuro allo sci fuoripista. Il campo di addestramento consente infatti di allenarsi in totale sicurezza in questa disciplina adrenalinica e ricca di insidie grazie a simulazioni di situazioni realistiche e imparando ad utilizzare il dispositivo Arva, la pala e la sonda. L'installazione del campo Artva rientra nel progetto di più ampio respiro PrevRiskHauteMontagne, finanziato col Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020. redazione