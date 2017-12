CIA Sci nordico: Pellegrino oro e Laurent argento nella Team Sprint di Primiero



A Trento sesto titolo per il campione valdostano Sesto titolo in sette anni per Federico Pellegrino nella Team Sprint dei Campionati italiani di Fondo, martedì sera, a Fiera di Primiero (Trento) in coppia con Dietmar Noeckler; al femminile, argento per il duo Gretga Laurent e Lucia Scardoni. Doppietta delle Fiamme Oro in campo maschile, che alle spalle degli imprendibili Federico Pellegrino – Dietmar Noeckler piazza la coppia Michael Hellweger – Sergio Rigoni; al terzo posto i portacolori del Centro sportivo Esercito, Giacomo Gabrielli – Enrico Nizzi. Quarti gli alpini Fabio Pasini – Maicol Rastelli (Cse) e 6° Mikael Abram – Stefan Zelger (Cse). In campo femminile, ancora Fiamme Oro sul gradino alto del podio, grazie a Ilaria Debertolis – Giulia Stuerz, che precedono Greta Laurent – Lucia Scardoni (Fiamme Gialle) e Debora Roncari – Gaia Vuerich (Cs Carabinieri). Al 5° posto Elisa Brocard – Alice Canclini (Cse); 6° Francesca Baudin – Caterina Ganz (Fiamme Gialle). redazione