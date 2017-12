Sci, Coppa del Mondo: Brignone regina nel Gigante di Lienz



In Austria l'azzurra vice batte Shiffrin e Rebensburg Capolavoro di Federica Brignone nel Gigante di Lienz: grande vittoria dopo una seconda manche strepitosa, e si mette alle spalle due "big": Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. Si aggiorna il palmares della Brignone: sei vittorie e venti podi in Coppa del Mondo. Gigante di Lienz (Austria), tappa di Coppa del Mondo che vede Federica Brignone (Cs Carabinieri) quarta al termine della prima manche. Nella seconda, dopo una parte iniziale "normale", la seconda metà – in particolare le ultime sei/sette porte - è un autentico capolavoro. Prima la slovena Tina Robnik, poi la statunitense Mikaela Shiffrin e infine la tedesca Viktoria Rebensburg non riescono a fare meglio della Brignone, che chiude con il tempo complessivo di 2’05”52, a precedere di 4/100 la Rebensburg e di 8/100 la Shiffrin. In 25° posizione Irene Curtoni (Cse), mentre non ha concluso la seconda manche Marta Bassino (Cse; 9° a meta gara). Federica Brignone, con Marta Bassino e le altre polivalenti azzurre, sarà in allenamento, dal 2 al 4 gennaio, a Tarvisio (Udine). redazione