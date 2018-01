CdM Biathlon: Italia con Thierry Chenal seconda nella Staffetta di Oberhof



La 4x7,5 azzurra arriva dietro la Svezia dopo una bella rimonta Grandissima prestazione della Staffetta 4 x 7,5 km azzurra, ieri, nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof (Germania), che conquista la seconda posizione alle spalle della Svezia e grande protagonista anche Thierry Chenal, schierato nella delicata quarta frazione. Quartetto italiano autore di una bella rimonta; al lancio, Thomas Bormolini (Cse;v20'06"7; 0+1 1+3) cambia in ottava posizione, attardato di 50"4 dal Belgio, momentaneo capoclassifica. Seconda frazione affidata a Lukas Hofer (20'22"5; 0+3 0+1) fa segnare il miglior crono parziale e recupera ben sei posizioni, passando il testimone al secondo posto, con un ritardo di 15", sempre alle spalle del Belgio. Terza frazione nella quale Dominik Windisch (Cse; 18'57"5; 0+0 0+0) realizza il miglior tempo parziale e passa al comando, con 1'03"5 di vantaggio sulla Svezia, mentre naufraga il Belgio. Conclusivi 7,5 km affidati a Thierry Chenal (Cse; 21'28"2; 0+0 1+3) che regge benissimo il primo giro e, al termine del poligono a terra, ha ancora più di 30" di vantaggio sullo scandinavo Fredrik Lindstroem. Al secondo poligono, lo svedese è sulle code dell'alpino di Sarre; Lindstroem usa una sola ricarica ed è velocissimo nella sequenza di tiro, mentre Chenal, con le tre ricariche, non riesce a ‘chiudere' un bersaglio, che gli costa un giro di penalità. Lindstroem s'invola verso la vittoria, e Thierry Chenal tiene molto distante il norvegese Tarjei Boe, andando a conquista un prezioso secondo posto. La classifica vede al vertice la Svezia (Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindstroem; 1h 19'44"1; 1+9) davanti all'Italia (1h 20'54"9; 2+11) e alla Norvegia (1h 21'48"7; 2+14). Grande soddisfazione per Thierry Chenal, alla terza apparizione in Coppa del Mondo, già quinto con la Staffetta azzurra, il 10 dicembre, a Hochfilzen (Austria). redazione