Iscrizioni dal 1° febbraio al Liconi Trail 2018



La gara del 9 giugno sarà preceduta dal Baby Liconi MORGEX. Apriranno il 1° febbraio le iscrizioni al Licony Trail, in calendario il prossimo 9 giugno. La gara propone una 25 chilometri che ricalca, con qualche novità, il tracciato dello scorso anno e una 70 chilometri il cui percorso non è ancora stato svelato e con la possibilità, per la prima volta, di correre individualmente oppure in squadra con formula della staffetta di 35 chilometri. Anche l'edizione 2018 della gara del Tour Trail sarà preceduta, l'8 giugno, dalla Baby Liconi. Regolamenti e informazioni ufficiali saranno pubblicati a breve sul sito web della competizione, fanno sapere gli organizzatori. Per le iscrizioni, il sito web di riferimento è quello di Wedosport.