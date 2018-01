CdM Sci alpino: Brignone domina il SuperG di Bad Kleinkirchheim



«Questa vittoria è dedicata a Franchini» AOSTA. Settima vittoria in carriera, secondo successo in SuperG, quarta nella speciale classifica della atlete italiani più vincenti ogni epoca. Questi in sintesi i numeri di Federica Brignone, che sbanca la concorrenza e doma la difficile pista di Bad Kleinkirchheim (Austria). L'atleta del Cs Carabinieri, pettorale numero 9, accusa un leggero ritardo nella parte alta del tracciato ma, intermedio dopo intermedio, rosica centesimi su centesimi e sulla linea del traguardo fissa un 1'09"80, 18/100 meglio della svizzera Lara Gut (1'09"98), in pista due numeri prima della Brignone; terza l'austriaca Cornelia Juetter (1'10"26). Non hanno concluso la gara Federica Sosio e Marta Bassino (Cse). «Era una pista tosta – ha dichiarato Federica Brignone al termine della gara al sito della Fisi -, dove bisognava lasciare andare perché oggi lo sci sbatteva molto e bisognava scendere senza metterlo di traverso. Sono stata brava, nonostante qualche errorino nella parte alta, anche perché ultimamente ho fatto pochi giorni di allenamento in SuperG. Sono contenta anche per la prestazione di Nadia, considerato quello che la sua famiglia sta passando. Questa vittoria è dedicata a lei». redazione