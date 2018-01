Sci alpino, tripletta azzurra in Coppa del mondo a Bad Kleinkirchheim



Podio femminile tutto italiano con Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini Nella culla dello Sci alpino – sport nazionale in Austria – va in scena la storica tripletta azzurra nella Discesa libera di Bad Kleinkirchheim, tappa di Coppa del Mondo, con Federica Brignone che nobilita la vittoria di sabato in SuperG con il secondo posto di ieri, alle spalle di Sofia Goggia e davanti a Nadia Fanchini. È la prima volta che succede nella storia dello sci che tre italiane occupino per intero il podio della Discesa libera e oggi lo hanno fatto grazie a Sofia Goggia (1’04"00; al primo successo stagionale dopo altri tre podi) a precedere, di 1”10, Federica Brignone (1’05”10; prima volta in carriera sul podio della Discesa) e, terza, a 1”45, Nadia Fanchini (1’05”45; sul podio di Coppa a quasi due anni di distanza dalla vittoria nella Discesa di La Thuile). Molto bene, 10°, anche Marta Bassino (Cse; 1’6”08); non ha concluso la gara Federica Sosio (Cse). Federica Brignone a fine gara: «Sono molto felice per questo risultato. Le condizioni della pista sono quelle che esaltano di più noi azzurre, nel ghiacciato bisogna avere coraggio. Questa mattina ho avuto fortuna perché hanno tolto il piano iniziale». redazione