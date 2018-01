CdM Sci nordico: Pellegrino/Noeckler imprendibili nella Team Sprint



A Dresda la coppia italiana precede quelle svedese e russa Super-vittoria dell'Italia nel format a squadre che sarà presente ai Giochi Olimpici coreani di PyeongChang. Sulla pista di Dresda (Germania), Federico Pellegrino (Fiamme Oro) bissa il successo individuale di sabato, ripetendosi ieri mattina in coppia con Dietmar Noeckler, nella Team Sprint skating. Cambi precisi e imperativo restare sempre nel gruppo dei migliori, fino all'ultimo cambio, quando Pellegrino ha dato l'assalto ai nordici e staccarli ben prima della volata finale, in progressione, con una superiorità impressionante. La coppia di poliziotti Dietmar Noeckler – Federico Pellegrino chiude la fatica con il tempo complessivo di 12'18"31, a precedere gli svedesi Emil Joensson – Teodor Peterson (12'19"38) e i russi Andrey Krasnov – Gleb Retivykh (12'19"54). Quarto e quinto posto a Svizzera (Hediger-Schaad) e quinta la Norvegia di Johannes Hoesflot Klaebo – Kasper Stadaas. Bene anche la seconda squadra azzurra degli alpini Stefan Zelger e Giacomo Gabrielli (Cse), settimi in 12'25"62). In campo femminile, successo della Svezia 2, Ida Ingemarsdotter – Maja Dahlqvist; 13'33"40), davanti a Svezia 1 (Hanna Falk – Stina Nilsson; 13'33"56) e a Usa 1 (Ida Sargnet – Sophie Caldwell; 13'33"63). Italia 1, con Giulia Stuerz e Gaia Vuerich, termina al nono posto, con un ritardo di 10"89; si ferma alle semifinali Italia 2, con Debora Roncari e Greta Laurent, che chiudono in decima posizione. redazione