Campionati regionali sci nordico, al Gs Godioz il Trofeo Technos Medica



120 concorrenti allo start di Flassin SAINT-OYEN. Campionati regionali Mass start in tecnica classica, ieri mattina, a Flassin per le categorie Senior, Giovani, Allievi e Ragazzi, gare valide per il circuiti regionali Birra Moretti Zero e Gros Cidac. Organizzati dallo Sc Fallère, al via si sono presentati 120 concorrenti, a contendersi il Trofeo Technos Medica, coppa vinta dal Gs Godioz, davanti allo Sc Drink e allo Sc Valdigne MB. Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – CR Mass start tc – A imporsi nella competizione in rosa è stata Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes; 11'26''5) a precedere Fabienne Aguettaz (Sc Drink; 11'46''7) e Annet Alliod (Sc Tersiva; 12'04''6). Quarta Sara Ciardo (Sc Valdigne MB; 12'23''7) e quinta Nicole Manella (Pol. Pollein; 12'26''4). In campo maschile, successo di Simone Gemelli (Gs Godioz; 13'41''1) davanti a Javier Ducret (Sc Drink; 13'42''9) e alla coppia dello Sc Amis de Verrayes, Axel Navillod (14'07''3) e Nicola Zanon (14'14''2), con quinta piazza a Tommaso Cuc (Sc Gran Paradiso; 14'47''4).

Categoria Allievi * 4 km f / 5 km m – CR Mass start tc – Gradino alto del podio a Anaïs Segor (Sc Drink; 15'42''5) seguita da Vanessa Jeantet (Sc Gran Paradiso; 15'48''4) e Amina Rivelli (Gs Godioz; 15'51''2). Quarta Irene Muraro (Sc Fallère; 15'56''9) e quinta Annie Giaretto (Sc Drink; 16'11''9). Al maschile, poker del Gs Godioz grazie a Andrea Gradizzi (14'54''1), Federico Bonino (15'27''6), Giacomo Missana (15'35''1) e André Philippot (15'36''0) e quinta posizione a Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 16'08''2). Categoria Giovani/Senior * 7,5 km f / 10 km m – CR Mass start tc – Tre Aspiranti sul podio Assoluto: titolo a Federica Cassol (Sc Sarre; 25'55''1) a precedere Amandine Guala (Gs Godioz; 26'42''1) e Amalia Laurent (Sc Gressoney MR; 27'43''3). Al quarto posto la prima Juniores, Alexa Borettaz (Sc Gran Paradiso; 27'59''9) e, 6° e 8°, le prime due Senior: Federica Teppex (Sc Drinkl; 30'10''0) e Annie Coquillard (Sc Fallère; 31'34''5). In 13° posizione la piazza d'onore Juniores, Martina Blanchet (Sc St-Nicolas; 38'22''8). Al maschile, nella classifica Assoluta, successo dello Junior dello Sc Valdigne MB, Jacques Chanoine (32'58''5) davanti al Senior del Centro sportivo Esercito, Daniele Serra (33'20''3) e al secondo Junior, Michele Peccoz (Sc Gressoney MR; 33'59''4). Quarto il Senior Jean-Luc Perron (Cse; 34'16''6) e, quinto, il primo Aspiranti, Andrea Restano (Sc Drink; 34'18''8). Sesto, piazza d'onore Aspiranti, Mathieu Turcotti Bonin (Gs Godioz; 34'23''6) e, 8°, a completare il podio Aspiranti, Andrea Gorret (Sc Amis de Verrayes; 34'49''2). Al 7° posto il terzo Junior, il cuneese Alberto Piasco (34'29''5) e, 10°, il terzo Senior, Wladimir Cuaz (Sc G.S. Bernardo; 34'52''7). redazione