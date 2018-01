Olimpiadi di PyeongChang, ufficializzati i nomi della squadra italiana



Sono 89, tra cui numerosi valdostani AOSTA. E' stata ufficializzata la squadra degli azzurri che parteciperanno ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. Sono 89, più due riserve, gli atleti della Fisi che saranno impegnati sulle nevi coreane e tra loro ci sono anche tanti valdostani impegnati in diverse specialità. Per lo Sci alpino femminile la compagine è composta da Marta Bassino (Cse), Federica Brignone (Cs Carabinieri), Chiara Costazza, Irene Curtoni (Cse), Nicol Delago, Nadia Fanchini, Sofia Goggia, Manuela Moelgg, Johanna Schnarf. Per lo Sci nordico Mirco Bertolina, Francesco De Fabiani (Cse), Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino (Fiamme Oro), Maicol Rastelli (Cse), Sergio Rigoni, Giandomenico Salvadori, Stefan Zelger (Cse); Elisa Brocard (Cse), Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Greta Laurent (Fiamme Gialle), Sara Pellegrini, Lucia Scardoni, Gaia Vuerich. Per il Biathlon in squadra ci sono Thomas Bormolini (Cse), Thierry Chenal (Cse), Lukas Hofer, Giuseppe Montello (Cse), Dominik Windisch (Cse); Nicole Gontier (Cse), Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer. Karin Oberhofer (Cse; riserva in Italia). Infine lo snowboardcross: Michele Godino, Emanuel Perathoner, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin; Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Francesca Gallina, Michela Moioli (Cse). redazione