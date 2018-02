Tor des Geants: record di nazioni rappresentate alle preiscrizioni



2.362 gli aspiranti concorrenti per l'edizione 2018 COURMAYEUR. Chiusa la fase di preiscrizione, gli organizzatori del Tor des Géants hanno subito un motivo per festeggiare. L'edizione del 2018 della gara ha infatti già battuto un record poiché sono 72 i Paesi rappresentati dai 2.362 aspiranti concorrenti. I preiscritti sono 171 in più rispetto alla scorsa edizione. Soltanto in 750 potranno partecipare alla gara del 9-16 settembre e chi nei prossimi giorni non sarà estratto al sorteggio dovrà sperare nella rinuncia di qualche atleta. Al Tor 2018 «hanno già aderito numerosi top trailer - fa sapere Vda Trailer -. Per l'Italia si può già contare su Franco Collé, Gianluca Galeati, Giulio Ornati, tutti in cerca di rivincita, mentre ancora si è in attesa della decisione di Oliviero Bosatelli, combattuto tra la partecipazione alla gara valdostana, che lo ha visto sempre gran protagonista, e il completamento del circuito 5Legends». Hanno inoltre confermato la presenza Jezz Brag, forte ultra runner inglese, Luke Nelson, John Anderson e Joe Grant dagli Stati Uniti, Patrick Delikat e Nahuel Passerat dalla Francia, Galen Reynolds dal Canada, Simon Møller Grimstrup dalla Danimarca, Masahiro Ono dal Giappone. In campo femminile hanno già aderito Lisa Borzani, Marina Plavan, Sthepanie Case, Silvia Trigueros Garrote, Sonia Locatelli. Tornano anche la pluripremiata Denise Zimmermann e Federica Boifava e, insieme a lei, l'australiana Sandra Sukling, la statunitense Linda Quirk e l’olandese Bil Marjolein. E.G.