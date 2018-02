In 250 a Flassin per la Giornata Uisp sulla neve



Una domenica di divertimento, aggregazione e attività sportive sulla neve SAINT-OYEN. In circa 250 hanno partecipato ieri, domenica, alla sesta edizione della Giornata sulla neve organizzata sulle nevi di Flassin. L'iniziativa è dei comitati della Valle d'Aosta e di Ivrea dell'Uisp - Unione italiana sport per tutti. I partecipanti - spiegano gli organizzatori - si sono cimentati in mattinata in attività di sci di fondo, ciaspole, softarc e slittino con operatori sportivi valdostani ed eporediesi. Dopo il pranzo al ristorante Foyer du Fond, l'attività è ripresa nel primo pomeriggio e si è conclusa con una merenda, offerta dall'UISP a tutti i partecipanti. La manifestazione di Saint-Oyen ha coinvolto anche gli utenti del dipartimento di salute mentale e un gruppo di richiedenti asilo che si sono cimentati in una ciaspolata e in altre attività sulla neve. redazione