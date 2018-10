Aosta, confermato il servizio di rimozione veicoli abbandonati

Valutazione attuale: 0 / 5

Investiti cinquemila euro all'anno fino al 2023

AOSTA. Il Comune di Aosta investe 25.000 Euro nel quinquennio dal 2019 al 2023 per mantenere il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati dalle vie e dalle piazze cittadine. Una decisione presa dalla giunta comunale per tutelare il decoro della città e per garantire allo stesso tempo la sicurezza dei luoghi (i mezzi possono essere fonte di inquinamento) e delle persone (per la presenza vetri rotti, materiale ferroso, liquidi infiammabili).

Il servizio prevede la rimozione, il deposito, lo stoccaggio e lo smaltimento dei mezzi a motore che sono in stato di abbandono evidente ed è attivo nei comuni associati alla "police de la Plaine".

Per i proprietari dei mezzi abbandonati nulla cambia: la polizia locale continuerà ad occuparsi dell'iter brucratico delle pratiche attivate nei loro confronti.

redazione