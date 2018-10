Aosta, una scala a chiocciola al posto dell'albero di Natale

Valutazione attuale: 0 / 5

Svelato il progetto per il Natale 2018. Dovrà essere pronto per l'inaugurazione del Marché Vert Noël

AOSTA. Non sarà un tradizionale abete ad adornare piazza Chanoux durante le prossime festività invernali. Di fronte al Municipio di Aosta sorgerà infatti un albero di Natale alternativo: una vera e propria scala a chiocciola con gradini in legno di abete dipinto di bianco (su cui si potrà salire) racchiusa tra fili di luci al led che dalla cima scendono verso la base a disegnare una forma conica.

Sarà alto 12 metri e permetterà ai curiosi di salire sulla scala fino ad un'altezza di 9 metri circa.

L'installazione a firma dell'architetto Paolo Venturotti e della Chenevier Spa, il cui titolare è Luca Frutaz, è quella che ha vinto il concorso della Chambre, che ne sostiene anche il costo (48.000 Euro).

Costruito con elementi modulari, dovrà essere pronto entro il 22 novembre per non mancare l'apertura del Marché Vertl Noël. Potrà poi essere smontato e messo in magazzino, pronto per essere riutilizzato l'anno dopo.

redazione