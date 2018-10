Aosta, una nuova gara d'appalto per la gestione degli asili nido

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Assessore Girasole: nessuna interruzione del servizio e benefici anche per i dipendenti delle coop

AOSTA. Il Comune di Aosta indirà una nuova gara di appalto per la gestione dei tre asili nido. Una decisione «maturata dopo le necessarie verifiche amministrative e giuridiche con tutti gli uffici interessati», dice l'assessore alle politiche sociali, Luca Girasole, e che «permetterà di mantenere aperti e operativi tutti e tre gli asili nido comunali, a dispetto degli allarmi di chiusura delle strutture lanciati periodicamente, e soprattutto, di confermare il personale educativo nel segno della continuità della relazione con i bambini e le famiglie».

L'appalto degli asili Berra, di viale Europa e di via Roma scadrà a fine anno e con il nuovo bando le attività saranno prorogate fino alla conclusione dell'iter, senza interruzioni quindi nel servizio «qualunque sarà l'evoluzione della normativa regionale in materia», se cioè sarà confermata l'introduzione dei voucher per le famiglie.

Della scelta «beneficeranno anche i dipendenti degli asili assunti dalle cooperative sociali - sottolinea l'assessore - che, con la proroga, potranno continuare a lavorare e che, grazie alle clausole sociali, reputiamo potranno essere confermati anche dopo la conclusione dell'iter del nuovo appalto indipendentemente dal soggetto che si aggiudicherà la gestione».

L'assessore Girasole infine spiega che «contiamo anche di poter riaprire gli inserimenti per i posti liberi che avevamo tenuto a disposizione per gli utenti dell'asilo di viale Europa nell'eventualità di una sua chiusura temporanea».

Clara Rossi