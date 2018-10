Aosta sale di posizione nella classifica delle città "smart"

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il capoluogo al 40° posto. Centoz: "il percorso è ancora lungo ma siamo sulla buona strada"

AOSTA. Aosta sale nella classifica delle "città intelligenti" italiane e raggiunge il 40° posto sui 107 capoluoghi presi in considerazione nell'indagine I City Rate. Lo studio si concentra sulla capacità delle città di adeguarsi agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 e il capoluogo valdostano rispetto al 2017 scala cinque posizioni (ventuno rispetto al 2016).

«Siamo moderatamente soddisfatti del risultato - dice il sindaco Fulvio Centoz - anche se, come per tutte le classifiche di questo tipo, bisogna considerare che il dato di Aosta, non essendovi la provincia, è spesso influenzato in maniera significativa da parametri sovracomunali. Inoltre, per quanto riguarda la classifica ICity Rate 2018 numerosi indicatori hanno utilizzato dati riferiti al 2016, e quindi fotografano una realtà che è già passata».

Guardando ai singoli ambiti, Aosta è al primo posto nella sicurezza e legalità. Positivi anche i risultati per qualità dell'aria e dell'acqua (8° posizionamento), per la gestione dei rifiuti urbani (9°), per il lavoro (12°), per l'inclusione sociale (16°).

«Il dato che mi pare saliente è,quello legato al primato nell’ambito sicurezza e legalità e al buon risultato ottenuto nell’inclusione sociale - aggiunge Centoz -. Ciò significa che il nostro territorio è ancora un luogo tranquillo e sicuro dove i cittadini appartenenti a culture diverse convivono senza eccessivi traumi, a dispetto dei tentativi di qualcuno di rappresentare in maniera distorta la realtà, facendo apparire Aosta come un ghetto degradato e criminogeno».

Tra le performance più critiche c'è l'assistenza anziani, le infrastrutture di connessione (la percentuale di popolazione raggiunta dalla banda larga), le unioni civili, la liberazione di dataset, il rating delle aziende (riferito al rating di legalità su 10.000 imprese). In tutte queste voci Aosta è al 106° posto.

«Il percorso per diventare una smart city moderna ed efficiente è ancora lungo - conclude il sindaco Centoz -, ma il risultato del rapporto, che evidenzia un piccolo ma significativo progresso rispetto allo scorso anno, contribuisce a darci la conferma che, pur tra numerose difficoltà, siamo sulla buona strada».

Clara Rossi