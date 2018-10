Baratto amministrativo, una proposta per introdurlo ad Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Il consiglio comunale ne discuterà nella seduta del 24-25 ottobre

AOSTA. Introdurre anche ad Aosta il baratto amministrativo, una formula con cui la pubblica amministrazione concede a favore dei cittadini riduzioni o esenzioni dal pagamento di determinati tributi a fronte dell'impegno ad effettuare interventi di manutenzione sul territorio (come curare aree verdi, piazze e strade) che altrimenti graverebbero sulle casse dell'ente. L'argomento sarà discusso questa settimana dal consiglio comunale.

A suggerire l'approvazione di uno specifico regolamento è, tramite una mozione, Lorenzo Aiello. Secondo il consigliere del gruppo misto di minoranza una novità del genere garantirebbe più benefici: da una parte risolverebbe le «carenze dell'amministrazione, a prescindere dal motivo, in tema di decoro urbano» e dall'altra sarebbe utile «ad alleviare i bilanci famigliari, ad avvicinare le istituzioni ai cittadiin ed a creare un senso di comunità ed appartenenza».

La mozione in particolare propone di «dare mandato agli uffici competenti a predisporre, nei tempi più brevi possibili, un regolamento comunale per introdurre questo provvedimento anche nel comune di Aosta, individuando soggetti e attività in base alla legge».

Elena Giovinazzo