Arrivano gli Alpini ad Aosta: modifiche alla circolazione stradale

Il 27 e 28 ottobre divieti di transito e di sosta e sospensioni dei permessi Ztl

AOSTA. Tra i tanti momenti che Aosta vivrà il prossimo fine settimana in occasione del primo Raduno del Battaglione Aosta e della Scuola militare alpina, ci sono anche le sfilate degli Alpini.

L'importante evento avrà inevitabilmente un deciso impatto sulla normale circolazione dei mezzi nel capoluogo e infatti numerose piazze e vie saranno chiuse al traffico sabato 27 e domenica 28 ottobre. Le aree interessate sono quelle attorno al centro storico come piazza Arco d'Augusto-via Garibaldi, la zona della stazione, parte del quartiere Cogne, corso Padre Lorenzo.

Sono previsti anche numerosi divieti di sosta e la sospensione delle autorizzazioni Ztl per transito, fermate e soste nelle aree interessate dai percorsi delle sfilate.

Di seguito tutte le modifiche alla circolazione previste nei due giorni.

27 ottobre dalle ore 14 alle ore 18:

- divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi quelli in servizio di trasporto pubblico di linea e non, e a esclusione dei mezzi di soccorso e polizia, attuato in maniera progressiva su coordinamento della Polizia Locale in viale Chabod, nel tratto compreso tra piazza Arco d’Augusto e l’intersezione a rotatoria ubicata all’altezza della confluenza con via Pasquettaz (ponte nuovo sul Buthier), corso Ivrea, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mont Vélan e piazza Arco d’Augusto (ponte vecchio sul Buthier), viale Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Arco d’Augusto e l’intersezione a rotatoria tra viale Garibaldi (lato Sud) e via Torino, via Antica Vetreria, nel tratto compreso dalla ZTL, via Sant’Anselmo, via Sant’Orso lato Sud, via Hôtel des Monnaies (portico), via Porta Pretoria, piazza Chanoux, De Maistre, nel tratto compreso tra piazza Chanoux e via De Sales, avenue du Conseil des Commis, nel tratto compreso tra piazza Chanoux e via Festaz, via De Tillier, via Gramsci, nel tratto compreso tra via De Tillier e via Losanna, via De Lostan, via Aubert, via Croce di Città, via Marché Vaudan, piazza della Repubblica lato Nord, comprese le corsie riservate alla normale circolazione dei veicoli e le aree di sosta, via Monte Vodice, via Cesare Battisti, via Monte Pasubio (sia lato Ovest che lato Est), via Tourneuve, piazza Roncas, via San Giocondo, via Forum, via Carabel, via De Sales, nel tratto compreso dalla ZTL e piazza Giovanni XXIII.

28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15:

- divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi quelli in servizio di trasporto pubblico di linea e non, e a esclusione dei mezzi di soccorso e polizia, attuato in

maniera progressiva su coordinamento della Polizia Locale in via Capitano Chamonin, nel tratto compreso tra via Lexert e l’intersezione a rotatoria con le vie Monte Grivola e delle Regioni e corso Saint-Martin-de-Corléans, via Monte Cervino, nel tratto compreso tra il piazzale di via Mont Fallère e via Capitano Chamonin, corso SaintMartin-de-Corléans, nel tratto compreso tra via Bich e corso XXVI Febbraio, via Monte Grivola, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con corso SaintMartin-de-Corléans e via Bréan, via delle Regioni, nel tratto compreso tra il sottopassaggio di via Parigi e l’intersezione a rotatoria con corso Saint-Martin-deCorléans, via delle Regioni limitatamente alla corsia di marcia Sud e a eccezione dei veicoli dei residenti in Regione Pallin, via Fiollet, via Petigat, lato Sud, via Adamello, via Monte Solarolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con le vie Monte Pasubio e Tourneuve e corso Saint-Martin-de-Corléans, via Chaligne, viale Ginevra, via Martinet, viale della Pace, lati Nord e Sud, corso Padre Lorenzo, a eccezione dei veicoli dei residenti in via Zimmermann, via Guedoz e corso Padre Lorenzo lato Nord, viale Federico Chabod, con senso di marcia Est - Ovest (corsia Nord) nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con Strada della Consolata e c.so Padre Lorenzo, via San Giocondo lato Est, via De Maistre, via De Sales, via Hôtel des Etats, piazza San Francesco, via Chabloz, via Charrey, piazza Chanoux, via Porta Pretoria, via De Tillier, avenue du Conseil des Commis, via Festaz, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Piave e l’intersezione con piazza Plouves, via Piave lato Sud, via IV Novembre, via Crétier, via Tour du Pailleron, via Matteotti, nel tratto compreso tra via Cerise Sud e via Tour de Pailleron, piazza Manzetti, via Carducci, nel tratto compreso tra via Bramafam e piazza Manzetti, via Carrel con senso di marcia Est –Ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vevey e piazza Manzetti;

- doppio senso di circolazione in via Monte Pasubio con obbligo di fermarsi e dare la precedenza alla confluenza con via Monte Vodice.

Dalle ore 18 del 27 ottobre alle ore 15 del 28 ottobre:

- divieto di circolazione e di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli, tranne per quelli autorizzati e per quelli adibiti ai servizi di soccorso e polizia, in piazza Ducler, lato Ovest. Tale area sarà riservata principalmente come zona di “fermata” per lo scarico dei passeggeri dei bus in servizio di trasporto privato da noleggio con conducente correlati all’evento.

Dalle ore 6 del 27 ottobre alle ore 18 del 28 ottobre:

- divieto di circolazione e di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Plouves, lato Nord-Ovest, al fine di permettere l’attività commerciale regolarmente autorizzata in occasione della manifestazione.

Dalle ore 8 del 27 ottobre alle ore 18 del 28 ottobre:

- divieto di circolazione e di sosta, con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli, tranne per quelli nella circostanza autorizzati, nella zona Sud di piazza della Repubblica (normalmente riservata a parcheggio).

Dalle ore 20 alle ore 24 del 26 e 27 ottobre:

- divieto di circolazione per tutti i veicoli, ivi compresi quelli adibiti a trasporto pubblico di linea e non, e a esclusione dei veicoli in possesso di autorizzazione per le ZTL interessate, in piazza Chanoux, via De Maistre lato Sud e avenue du Conseil des Commis lato Nord.

Dalle ore 00 alle ore 18 del 27 ottobre:

- divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli nella restante zona di piazza della Repubblica (lato Nord) adibita normalmente alla circolazione stradale e a zona di sosta;

- divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e di quelli autorizzati (mezzi dell’Esercito e mezzi adibiti alle operazioni strettamente connesse alle esigenze della manifestazione) in piazza Arco D’Augusto, nella zona adibita alla circolazione stradale, nel piazzale di sosta antistante le scuole elementari e nella restante porzione stradale inserita nel perimetro delle ZTL confinante con l’intersezione di via Sant’Anselmo compresa tra quest’ultima e via Antica Vetreria, via Sant’Anselmo, via Porta Pretoria, piazza Chanoux (in tale piazza il divieto viene esteso fino alle ore 24), via De Tillier, via Aubert, viale Garibaldi lato Nord sull’intera carreggiata, via Monte Vodice lato Sud (dall’intersezione con piazza della Repubblica a via Monte Pasubio), via Monte Pasubio, nel tratto compreso tra via Monte Vodice e via Monte Solarolo, via Tourneuve, piazza Roncas, via Carabel, via Croce di Città, via De Sales lato Ovest e piazza Giovanni XXIII.

Dalle ore 00 alle ore 15 del 28 ottobre

- divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, di quelli autorizzati (mezzi dell’Esercito e mezzi adibiti alle operazioni strettamente connesse alle esigenze della manifestazione) in via Capitano Chamonin su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lexert e l’intersezione a rotatoria con le vie Monte Grivola e delle Regioni e corso SaintMartin-de-Corléans, corso Saint-Martin-de-Corléans su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con le vie Monte Grivola, Chamonin e delle Regioni e l’intersezione tra le vie Ginevra e Martinet, via Monte Solarolo lato Nord, corso XXVI Febbraio su entrambi i lati, via Zimmermann, via Guédoz, corso Padre Lorenzo lato Sud, via De Maistre, via De Sales lato Est, via Hôtel des Etats, piazza San Francesco, via Chabloz, piazza Chanoux (in tale piazza il divieto viene esteso fino alle ore 18), avenue du Conseil des Commis, piazza Manzetti, via Cretier, nel tratto compreso tra via Piave lato Sud e avenue du Conseil des Commis.

Dalle ore 7,30 alle ore 13 del 28 ottobre:

- doppio senso di circolazione provvisorio nel tratto di via Monte Pasubio compreso tra via Monte Vodice e via Monte Solarolo;

- divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli e conseguente obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che percorrono via Monte Pasubio con direzione Est-Ovest in attestazione sull’intersezione con via Monte Vodice e per quelli che percorrono la stessa via con senso di marcia opposto in attestazione sull’intersezione con via Monte Solarolo e via Tourneuve;

- obbligo di proseguire diritto in via Monte Pasubio per i veicoli provenienti da via Tourneuve in attestazione con via Monte Solarolo.

Dalle ore 00 del 27 ottobre alle ore 24 del 28 ottobre:

- divieto di transito e di sosta con relativa rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, nel parcheggio ubicato a Sud di via Clavalité e a Est del Comando regionale della Guardia di Finanza, al fine di ricoverare temporaneamente i veicoli sottoposti a rimozione forzata.

redazione