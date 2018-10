Aosta, collegamenti Open Fiber in città dall'estate 2019

0 0 0 s2smodern

Investimento complessivo di 5 milioni per la banda ultra larga in 15mila abitazioni

AOSTA. Entro l'estate 2019 ad Aosta potrebbero essere disponibili i primi collegamenti a banda ultra larga di Open Fiber. Questo almeno è quanto prevede il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura nel capoluogo valdostano, presentato oggi in conferenza stampa.

Basata sui collegamenti esclusivi in fibra ottica anziché misti fibra-rame, la tecnologia FTTH raggiungerà 15.000 unità immobiliari aostane (quasi tutta la città ad eccezione di alcune aree come il centro storico) sfruttando in parte delle infrastrutture già esistenti. Sono previsti 39 chilometri di scavi da realizzare: i lavori di predisposizione degli interventi dovranno iniziare entro la fine dell'anno per poter partire i cantieri dalla primavera 2019.

L'investimento complessivo per l'intera opera è di quasi 5 milioni di Euro.

Clara Rossi