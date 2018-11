Aosta, cantieri per il teleriscaldamento in via Parigi e viale Europa

0 0 0 s2smodern

Sensi unici alternati e divieti di sosta per consentire la posa delle tubazioni

AOSTA. Nei prossimi giorni ad Aosta apriranno alcuni cantieri per la posa delle tubazioni alla rete del teleriscaldamento. Saranno quindi attivati dei divieti di sosta e dei sensi unici alternatvi.

Il primo intervento, dal 5 novembre, interesserà, via Parigi all'altezza della traversa laterale di corso Saint Martin de Corléans (ex via Petigat) e dell'uscita del parcheggio sul lato Nord della via. Terminata questa prima fase i lavori si concentreranno su via Petigat.

Il secondo cantiere aprirà in viale Europa, lungo la corsia Ovest nel tratto tra via Volontari del Sangue e via Sinaia.

