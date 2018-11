Aosta, lavori di alfaltatura in corso Ivrea e via Carducci

0 0 0 s2smodern

Previsti sensi unici alternati e divieti di sosta

AOSTA. Durante la settimana appena iniziata sono previsti interventi di riasfaltatura di alcune strade di Aosta. Da oggi fino a lunedì prossimo quindi, o comunque fino al termine dei lavori, sono disposti divieti di sosta con rimozione forzata, sensi unici alternati e restringimenti delle sedi stradali con limite di veloclità di 30 km/h in via Carducci, nel tratto tra via Bramafam e piazza Manzetti, e in corso Ivrea nel tratto a est della scuola Saint-Roch, all'intersezione con via Clavalité e nei tratti che conducono al cavalcavia ed al sottopassaggio di collegamento con la strada statale 26.

