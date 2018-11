Aosta, 68mila euro per rimuovere le barriere architettoniche al quartiere Cogne

0 0 0 s2smodern

Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo degli interventi

AOSTA. La giunta comunale di Aosta ha approvato la realizzazione di alcuni interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nel quartiere Cogne. Il progetto esecutivo prevede la sistemazione di diversi marciapiedi del quartiere e delle zone limitrofe con la realizzazione di nuove bordure, rampe per disabili, paletti antisosta e rifacimento della pavimentazione in autobloccanti. Inoltre saranno sistemati i tubi per lo scarico delle acque bianche ed eliminati gli ostacoli e gli elementi che ostacolano il passaggio delle persone con disabilità e con difficoltà di movimento.

Gli interventi previsti sono in tutto diciotto per una spesa di circa 68 mila euro. I lavori dovrebbero iniziare verso aprile 2019 e concludersi intorno alla prima metà di giugno.

