Aosta, inaugurato il Marché Vert Noël e l'albero di Natale

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il Comune quest'anno sceglie la modernità con l'albero-scala colorato di bianco

AOSTA. Il Natale è già arrivato ufficialmente ad Aosta. Ieri è stato infatti inaugurato l'albero di Natale, anche se in realtà coò che sorge in piazza Chanoux nulla ha a che fare con l'abete della tradizione. Il Comune capoluogo infatti quest'anno ha deciso, insieme alla Chambre Valdôtaine, di proporre un'installazione piuttosto originale e che già fa discutere: una scala a chiocciola in legno, su cui è anche possibile salire, alta dodici metri e di colore bianco racchiusa in una rete che sorregge le luminarie, sempre bianche.

In contemporanea Aosta ha aperto anche il Marché Vert Noël. Anche quest'anno il mercatino natalizio è allestito nello stile di un villaggio alpino. Si trova nell'area del Teatro Romano e rimarrà aperto fino all'Epifania.

C.R.