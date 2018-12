Qualità della vita: Aosta è terza

Valutazione attuale: 0 / 5

Nell'annuale indagine de Il Sole 24 Ore il capoluogo valdostano perde una posizione

AOSTA. Aosta perde una posizione nella classifica della vivibilità delle province italiane, secondo l'annuale indagine elaborata da Il Sole 24 Ore. Il capoluogo valdostano rimane comunque sul podio ma al terzo posto anziché al secondo, scalzato da Bolzano (che migliora di due posizioni rispetto all'indagine 2017). Al primo posto invece sale, per la prima volta, Milano.

La perdita di una posizione è in realtà più merito di Bolzano che demerito di Aosta. La classifica è infatti determinata dai punteggi ottenuti dalle province in ciascuno dei 42 indicatori di benessere presi in considerazione dal quotidiano economico. Nella scorsa edizione dell'indagine Aosta aveva 578 punti e quest'anno ne ha 583, segno che comunque il benessere è cresciuto nell'ultimo anno.

Infine uno sguardo alla parte bassa della classifica. La provincia meno vivibile è Vibo Valentia (107° posto con 383 punti), preceduta da Foggia (106) e Taranto (105).

Clara Rossi