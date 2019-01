Aosta, il vento fa cadere un albero del cimitero di Signayes

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Un albero è caduto nei pressi del cimitero di Signayes, ad Aosta. L'evento si è verificato la scorsa notte e non ha coinvolto persone, ma ha messo in allerta i servizi comunali.

La pianta infatti è caduta a causa delle violente raffiche di vento e per sicurezza il Comune ha deciso di effettuare dei controlli sugli alberi vicini per verificarne la stabilità anche in vista delle prossime nevicate.

Per rimuovere l'albero caduto intanto sono intervenuti i vigili del fuoco e la squadra di operai dell'officina comunale.

C.R.